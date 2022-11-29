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"Без цього так просто не перемогти". Кулеба закликав НАТО терміново збільшити виробництво зброї

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 12:30
"Без цього так просто не перемогти". Кулеба закликав НАТО терміново збільшити виробництво зброї Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння. Без цього Україні так просто не перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в інтерв'ю Politico.

"Поки ми ведемо битви сьогодні, ми повинні думати про те, як ми будемо вести битви завтра", - заявив Кулеба перед зустріччю міністрів Альянсу, який стартує сьогодні.

За його словами, у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань.

"Країни НАТО повинні почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні. Якщо цього не станеться, попередив він, ми не зможемо перемогти", - зазначив Кулеба.

Міністр акцентував, що коли останнього разу був на зустрічі міністрів НАТО, то прийшов із трьома словами: зброя, зброя і зброя.

"Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО. На якому зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

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