Жнива провалились? Що буде з врожаєм пшениці та ячменю в Україні у 2025 році

Цьогорічна врожайність озимих культур в Україні буде нижчою, ніж торік. За попередніми оцінками, пшениці зберуть на 7,8% менше, а ячменю - на 7,1%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник .

Яким буде урожай зерна 2025

"На середину липня, очікується скорочення врожайності пшениці проти минулого року - на 7,8%. Аналогічне скорочення очікує і ячмінь - на 7,1 %", - каже Гриник.

Середня врожайність пшениці озимої в Україні торік становила близько 4,3-4,5 т/га, а у 2025 р. - 3,1 т/га, ячменю озимого близько 4 т/га торік, а у 2025 р. - 3,3 т/га.

За словами експерта, найвища урожайність зернових і зернобобових в господарствах Львівської - 6,64 т/га, Хмельницької - 6,47 т/га, Чернівецької - 6,40 т/га та Івано-Франківської - 5,98 т/га областей.

"Разом з тим в основних зернових областях півдня та сходу (Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська) урожайність поки що не дуже обнадійлива – озимина (ячмінь та пшениця) забезпечує врожайність у середньому на від 1,25 до 2,90 т/га", - додає Гриник.

Він наголошує, що частковий недобір зерна в степовій зоні може бути компенсований непоганим станом посівів озимини в центральних та західних областях. Там за менших посівних площ, але вищої врожайності можна отримати значні валові збори.

Чому врожай буде меншим

Гриник пояснює, що цього року були складні погодні умови впродовж весняно-літньої вегетації: тривала посуха, брак вологи, пізні заморозки, суховійні вітри. Це все призвело до зниження потенційного врожаю.

"Крім складних погодних умов, є і суб’єктивні причини зниження врожайності: незадовільні попередники для озимини, насамперед соняшник, який залишає після себе надзвичайно мало поживних речовин та вологи в ґрунті", - додає експерт.

Ще одна причина - низький рівень забезпеченості посівів основними елементами живлення, зокрема азотом. Також врожай зменшується через використання сортів іноземної селекції. Вони переважно відрізняються низькою адаптивністю до наших умов і можуть забезпечити пристойний урожай лише, якщо кількість опадів весною і влітку буде на рівні або ж перевищуватиме середню багаторічну норму.