ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жатва провалилась? Что будет с урожаем пшеницы и ячменя в Украине в 2025 году

Воскресенье 03 августа 2025 08:33
UA EN RU
Жатва провалилась? Что будет с урожаем пшеницы и ячменя в Украине в 2025 году Каким будет урожай зерна в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Нынешняя урожайность озимых культур в Украине будет ниже, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, пшеницы соберут на 7,8% меньше, а ячменя - на 7,1%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник.

Каким будет урожай зерна 2025 года

"На середину июля, ожидается сокращение урожайности пшеницы против прошлого года - на 7,8%. Аналогичное сокращение ожидает и ячмень - на 7,1%", - говорит Гриник.

Средняя урожайность озимой пшеницы в Украине в прошлом году составляла около 4,3-4,5 т/га, а в 2025 г. - 3,1 т/га, ячменя озимого около 4 т/га в прошлом году, а в 2025 г. - 3,3 т/га.

По словам эксперта, самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых в хозяйствах Львовской - 6,64 т/га, Хмельницкой - 6,47 т/га, Черновицкой - 6,40 т/га и Ивано-Франковской - 5,98 т/га областей.

"Вместе с тем в основных зерновых областях юга и востока (Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская) урожайность пока не очень обнадеживающая - озимые (ячмень и пшеница) обеспечивает урожайность в среднем от 1,25 до 2,90 т/га", - добавляет Гриник.

Он отмечает, что частичный недобор зерна в степной зоне может быть компенсирован неплохим состоянием посевов озимых в центральных и западных областях. Там при меньших посевных площадях, но более высокой урожайности можно получить значительные валовые сборы.

Почему урожай будет меньше

Гриник объясняет, что в этом году были сложные погодные условия в течение весенне-летней вегетации: длительная засуха, недостаток влаги, поздние заморозки, суховейные ветры. Это все привело к снижению потенциального урожая.

"Кроме сложных погодных условий, есть и субъективные причины снижения урожайности: неудовлетворительные предшественники для озимых, прежде всего подсолнечник, который оставляет после себя очень мало питательных веществ и влаги в почве", - добавляет эксперт.

Еще одна причина - низкий уровень обеспеченности посевов основными элементами питания, в частности азотом. Также урожай уменьшается из-за использования сортов иностранной селекции. Они преимущественно отличаются низкой адаптивностью к нашим условиям и могут обеспечить приличный урожай только, если количество осадков весной и летом будет на уровне или превышать среднюю многолетнюю норму.

Ранее мы писали о том, что польские производители масла просят правительство отменить введенный в 2023 году запрет на ввоз в страну украинского рапса. Это связано с более низким урожаем, чем в предыдущие годы, что может вызвать дефицит.

Читайте также о том, урожай каких культур под угрозой из-за июльской жары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому