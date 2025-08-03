Жатва провалилась? Что будет с урожаем пшеницы и ячменя в Украине в 2025 году

Нынешняя урожайность озимых культур в Украине будет ниже, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, пшеницы соберут на 7,8% меньше, а ячменя - на 7,1%.

Каким будет урожай зерна 2025 года

"На середину июля, ожидается сокращение урожайности пшеницы против прошлого года - на 7,8%. Аналогичное сокращение ожидает и ячмень - на 7,1%", - говорит Гриник.

Средняя урожайность озимой пшеницы в Украине в прошлом году составляла около 4,3-4,5 т/га, а в 2025 г. - 3,1 т/га, ячменя озимого около 4 т/га в прошлом году, а в 2025 г. - 3,3 т/га.

По словам эксперта, самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых в хозяйствах Львовской - 6,64 т/га, Хмельницкой - 6,47 т/га, Черновицкой - 6,40 т/га и Ивано-Франковской - 5,98 т/га областей.

"Вместе с тем в основных зерновых областях юга и востока (Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская) урожайность пока не очень обнадеживающая - озимые (ячмень и пшеница) обеспечивает урожайность в среднем от 1,25 до 2,90 т/га", - добавляет Гриник.

Он отмечает, что частичный недобор зерна в степной зоне может быть компенсирован неплохим состоянием посевов озимых в центральных и западных областях. Там при меньших посевных площадях, но более высокой урожайности можно получить значительные валовые сборы.

Почему урожай будет меньше

Гриник объясняет, что в этом году были сложные погодные условия в течение весенне-летней вегетации: длительная засуха, недостаток влаги, поздние заморозки, суховейные ветры. Это все привело к снижению потенциального урожая.

"Кроме сложных погодных условий, есть и субъективные причины снижения урожайности: неудовлетворительные предшественники для озимых, прежде всего подсолнечник, который оставляет после себя очень мало питательных веществ и влаги в почве", - добавляет эксперт.

Еще одна причина - низкий уровень обеспеченности посевов основными элементами питания, в частности азотом. Также урожай уменьшается из-за использования сортов иностранной селекции. Они преимущественно отличаются низкой адаптивностью к нашим условиям и могут обеспечить приличный урожай только, если количество осадков весной и летом будет на уровне или превышать среднюю многолетнюю норму.