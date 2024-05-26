У Жмеринці через падіння уламків дрона пошкоджені десять будинків: ДСНС показала наслідки

"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайники зазначили, що з квартир було евакуйовано 40 людей.

На місці події працювали психологи ДСНС.

Постраждалі громадяни від госпіталізації відмовилися, розповіли в Службі.

Тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час нічної російської масованої комбінованої повітряної атаки у Вінницькій області зафіксоване влучання у житловий будинок одного з населених пунктів.

Керівник ОВА розповів, що внаслідок події постраждали три людини, у яких медики діагностували легкий ступінь тяжкості, і що люди відмовилися від госпіталізації.