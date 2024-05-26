В Жмеринке из-за падения обломков дрона повреждены десять домов: ГСЧС показала последствия

"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники отметили, что из квартир было эвакуировано 40 человек.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Пострадавшие граждане от госпитализации отказались, рассказали в Службе.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей пострадавшего дома.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время ночной российской массированной комбинированной воздушной атаки в Винницкой области зафиксировано попадание в жилой дом одного из населенных пунктов.

Руководитель ОВА рассказал, что в результате происшествия пострадали три человека, у которых медики диагностировали легкую степень тяжести, и что люди отказались от госпитализации.