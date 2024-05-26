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В Жмеринке из-за падения обломков дрона повреждены десять домов: ГСЧС показала последствия

Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки дронов в Жмеринке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В городе Жмеринка Винницкой области из-за падения обломков вражеского ударного беспилотника были повреждены три жилых дома, семь частных жилых домов и несколько легковушек. Пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники отметили, что из квартир было эвакуировано 40 человек.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Пострадавшие граждане от госпитализации отказались, рассказали в Службе.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей пострадавшего дома.

 

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время ночной российской массированной комбинированной воздушной атаки в Винницкой области зафиксировано попадание в жилой дом одного из населенных пунктов.

Руководитель ОВА рассказал, что в результате происшествия пострадали три человека, у которых медики диагностировали легкую степень тяжести, и что люди отказались от госпитализации.

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ГСЧСВинницкая областьАтака дронов