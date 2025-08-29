ЖК на території вишів: чому службові квартири опиняються у приватних руках

За її словами, механізм виглядає так: укладається інвестиційна угода, забудовник зводить багатоквартирний будинок, а частина квартир передається університету як службове житло. Далі ці квартири отримують пов’язані з керівництвом співробітники, приватизують їх і продають. Таким чином державне майно фактично виводиться з власності, хоча закон прямо забороняє таку приватизацію.

"Чи це вберегло від приватизації? Ні. МОН має ресурси, щоб судитися з цими власниками квартир? Ні", - зазначає Семенова.

Варіанти вирішення проблеми

Вона додає, що вирішити проблему можна лише законодавчо, зокрема передавати державне майно у статутний капітал університетів. Втім, у міністерстві, за словами президентки КАІ, блокують такі сучасні підходи.

Паралельно університет не може отримати погодження навіть на господарські рішення, які могли б дати йому прибуток. Наприклад, уже пів року КАІ намагається передати в оренду літаки чеській льотній школі, щоб на них навчали українських студентів. Але МОН затягує розгляд цього питання.