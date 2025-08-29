ЖК на території вишів: чому службові квартири опиняються у приватних руках

В Україні десятки університетів стикаються з проблемою забудови своїх територій житловими комплексами.
Як розповіла в інтерв’ю РБК-Україна президентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Ксенія Семенова, ця схема діє не лише в КАІ, а й у КПІ, КНУ імені Шевченка та інших закладах.
За її словами, механізм виглядає так: укладається інвестиційна угода, забудовник зводить багатоквартирний будинок, а частина квартир передається університету як службове житло. Далі ці квартири отримують пов’язані з керівництвом співробітники, приватизують їх і продають. Таким чином державне майно фактично виводиться з власності, хоча закон прямо забороняє таку приватизацію.
"Чи це вберегло від приватизації? Ні. МОН має ресурси, щоб судитися з цими власниками квартир? Ні", - зазначає Семенова.
Вона додає, що вирішити проблему можна лише законодавчо, зокрема передавати державне майно у статутний капітал університетів. Втім, у міністерстві, за словами президентки КАІ, блокують такі сучасні підходи.
Паралельно університет не може отримати погодження навіть на господарські рішення, які могли б дати йому прибуток. Наприклад, уже пів року КАІ намагається передати в оренду літаки чеській льотній школі, щоб на них навчали українських студентів. Але МОН затягує розгляд цього питання.
Нагадаємо, у КАІ після червневої атаки дронами частково відновлюють пошкоджений гуртожиток, а студентів із постраждалого стояка переселили в інші кімнати. Місць вистачає, університет навіть селить киян та родини переселенців, а вартість проживання становить 800-960 грн на місяць.
РБК-Україна також писало, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про житлову політику, який передбачає соціальне житло для малозабезпечених сімей, передачу його громадам із револьверним фондом, пілотні проєкти за підтримки партнерів та створення єдиної цифрової житлової системи. Реформа має замінити застарілий Житловий кодекс і полегшити доступ до житла для внутрішньо переміщених осіб та сімей із низьким доходом.