RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

ЖК на территории вузов: почему служебные квартиры оказываются в частных руках

Фото: Строительство в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Украине десятки университетов сталкиваются с проблемой застройки своих территорий жилыми комплексами.

Как рассказала в интервью РБК-Украина президент Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова, эта схема действует не только в КАИ, но и в КПИ, КНУ имени Шевченко и других заведениях.

По ее словам, механизм выглядит так: заключается инвестиционное соглашение, застройщик возводит многоквартирный дом, а часть квартир передается университету как служебное жилье. Далее эти квартиры получают связанные с руководством сотрудники, приватизируют их и продают. Таким образом государственное имущество фактически выводится из собственности, хотя закон прямо запрещает такую приватизацию.

"Уберегло ли это от приватизации? Нет. МОН имеет ресурсы, чтобы судиться с этими владельцами квартир? Нет", - отмечает Семенова.

Варианты решения проблемы

Она добавляет, что решить проблему можно только законодательно, в частности передавать государственное имущество в уставный капитал университетов. Впрочем, в министерстве, по словам президента КАИ, блокируют такие современные подходы.

Параллельно университет не может получить согласование даже на хозяйственные решения, которые могли бы дать ему прибыль. Например, уже полгода КАИ пытается передать в аренду самолеты чешской летной школе, чтобы на них учили украинских студентов. Но МОН затягивает рассмотрение этого вопроса.

Напомним, в КАИ после июньской атаки дронами частично восстанавливают поврежденное общежитие, а студентов из пострадавшего стояка переселили в другие комнаты. Мест хватает, университет даже селит киевлян и семьи переселенцев, а стоимость проживания составляет 800-960 грн в месяц.

РБК-Украина также писало, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о жилищной политике, который предусматривает социальное жилье для малообеспеченных семей, передачу его громадам с револьверным фондом, пилотные проекты при поддержке партнеров и создание единой цифровой жилищной системы. Реформа должна заменить устаревший Жилищный кодекс и облегчить доступ к жилью для внутренне перемещенных лиц и семей с низким доходом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье