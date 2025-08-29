ЖК на территории вузов: почему служебные квартиры оказываются в частных руках

В Украине десятки университетов сталкиваются с проблемой застройки своих территорий жилыми комплексами.
Как рассказала в интервью РБК-Украина президент Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова, эта схема действует не только в КАИ, но и в КПИ, КНУ имени Шевченко и других заведениях.
По ее словам, механизм выглядит так: заключается инвестиционное соглашение, застройщик возводит многоквартирный дом, а часть квартир передается университету как служебное жилье. Далее эти квартиры получают связанные с руководством сотрудники, приватизируют их и продают. Таким образом государственное имущество фактически выводится из собственности, хотя закон прямо запрещает такую приватизацию.
"Уберегло ли это от приватизации? Нет. МОН имеет ресурсы, чтобы судиться с этими владельцами квартир? Нет", - отмечает Семенова.
Она добавляет, что решить проблему можно только законодательно, в частности передавать государственное имущество в уставный капитал университетов. Впрочем, в министерстве, по словам президента КАИ, блокируют такие современные подходы.
Параллельно университет не может получить согласование даже на хозяйственные решения, которые могли бы дать ему прибыль. Например, уже полгода КАИ пытается передать в аренду самолеты чешской летной школе, чтобы на них учили украинских студентов. Но МОН затягивает рассмотрение этого вопроса.
Напомним, в КАИ после июньской атаки дронами частично восстанавливают поврежденное общежитие, а студентов из пострадавшего стояка переселили в другие комнаты. Мест хватает, университет даже селит киевлян и семьи переселенцев, а стоимость проживания составляет 800-960 грн в месяц.
РБК-Украина также писало, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о жилищной политике, который предусматривает социальное жилье для малообеспеченных семей, передачу его громадам с револьверным фондом, пилотные проекты при поддержке партнеров и создание единой цифровой жилищной системы. Реформа должна заменить устаревший Жилищный кодекс и облегчить доступ к жилью для внутренне перемещенных лиц и семей с низким доходом.