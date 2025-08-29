ЖК на территории вузов: почему служебные квартиры оказываются в частных руках

По ее словам, механизм выглядит так: заключается инвестиционное соглашение, застройщик возводит многоквартирный дом, а часть квартир передается университету как служебное жилье. Далее эти квартиры получают связанные с руководством сотрудники, приватизируют их и продают. Таким образом государственное имущество фактически выводится из собственности, хотя закон прямо запрещает такую приватизацию.

"Уберегло ли это от приватизации? Нет. МОН имеет ресурсы, чтобы судиться с этими владельцами квартир? Нет", - отмечает Семенова.

Варианты решения проблемы

Она добавляет, что решить проблему можно только законодательно, в частности передавать государственное имущество в уставный капитал университетов. Впрочем, в министерстве, по словам президента КАИ, блокируют такие современные подходы.

Параллельно университет не может получить согласование даже на хозяйственные решения, которые могли бы дать ему прибыль. Например, уже полгода КАИ пытается передать в аренду самолеты чешской летной школе, чтобы на них учили украинских студентов. Но МОН затягивает рассмотрение этого вопроса.