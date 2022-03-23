UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кроме жизненно необходимых лекарств. Фармацевтический гигант Sanofi прекратил поставки в Россию

Фото: Лекарства и вакцины жизненной необходимости Sanofi будет поставлять в РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французская компания Sanofi заявила об остановке поставок в Россию и Белоруссию большинства лекарств и вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Причиной ограничений стало военное вторжение РФ в Украину. Sanofi выступила против войны и высказалась в поддержку позиции международного сообщества.

"Мы прекратили новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно необходимых и жизненно важных лекарств и вакцин в Россию, а также Беларусь", – говорится в заявлении фармгиганта.

Sanofi также решила продолжать предоставление гуманитарной помощи Украине. Компания уже передала для нужд украинцев 10,5 млн доз ежедневных лекарств (инсулин, противоэпилептические препараты и т. д.).

К слову, строительный концерн Strabag свернул деятельность на российском рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьфармацевтические компанииСанкции против России