Кроме жизненно необходимых лекарств. Фармацевтический гигант Sanofi прекратил поставки в Россию

Французская компания Sanofi заявила об остановке поставок в Россию и Белоруссию большинства лекарств и вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Причиной ограничений стало военное вторжение РФ в Украину. Sanofi выступила против войны и высказалась в поддержку позиции международного сообщества.

"Мы прекратили новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно необходимых и жизненно важных лекарств и вакцин в Россию, а также Беларусь", – говорится в заявлении фармгиганта.

Sanofi также решила продолжать предоставление гуманитарной помощи Украине. Компания уже передала для нужд украинцев 10,5 млн доз ежедневных лекарств (инсулин, противоэпилептические препараты и т. д.).