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Крім життєво необхідних ліків. Фармацевтичний гігант Sanofi припинив постачання до Росії

Фото: Ліки та вакцини життєвої необхідності Sanofi постачатиме до РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Французька компанія Sanofi заявила про зупинку постачання до Росії та Білорусі більшості ліків і вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Причиною обмежень стало воєнне вторгнення РФ до України. Sanofi виступила проти війни та висловилася на підтримку позиції міжнародної спільноти.

"Ми припинили нові видатки, не пов'язані з постачанням наших життєво необхідних і життєво важливих ліків і вакцин до Росії, а також Білорусі", – йдеться в заяві фармгіганта.

Sanofi також вирішила продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні. Компанія вже передала для потреб українців 10,5 млн доз щоденних ліків (інсулін, протиепілептичні препарати тощо).

До слова, будівельний концерн Strabag згорнув діяльність на російському ринку.

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