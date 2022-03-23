ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Один из крупнейших строительных концернов в Европе Strabag покидает российский рынок

Новина українською →
Вена, Среда 23 марта 2022 12:57
Один из крупнейших строительных концернов в Европе Strabag покидает российский рынок Фото: компания Strabag уходит из России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Один из самых больших строительных концернов в Европе Strabag поддержал антироссийскую коалицию. Австрийская компания уходит из российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Приветствую решение известной австрийской компании Strabag покинуть российский рынок. Компания сделала правильные выводы. Хороший пример для других, которые все еще не способны осознать, что бизнес на крови - это соответственность за российскую агрессию и российские военные преступления", - написал Кулеба.

Стоит отметить, что Strabag Societas Europaea является одним из крупнейших строительных концернов в Европе. Компанию связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Совладелец Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарался избавиться с ним от синдикативного соглашения.

Напомним, известный японский производитель техники Sharp прекратил поставки в Российскую Федерацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Российская Федерация Австрия Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме