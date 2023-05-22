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У Запоріжжі частково зникло світло: в міськраді назвали причину

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Запоріжжя, Понеділок 22 травня 2023 08:44
У Запоріжжі частково зникло світло: в міськраді назвали причину Фото: у Запоріжжі частково зникло світло 22 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Запоріжжі частково зникло світло у понеділок, 22 травня. На одному з підприємств міста сталася аварійна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"З самого ранку енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке у Запоріжжі частково зникло у зв’язку з аварійною ситуацією на одному з енергообʼєктів", - розповів він.

Як зазначив Куртєв, роботи тривають і навіть є успіхи, бо світло та вода у районах міста поступово зʼявляються.

Зазначимо, що Запоріжжя без світла залишається не вперше. Наприклад, 9 березня після російських ракетних атак у Запоріжжі були також зафіксовані проблеми з електроенергією. Місто постійно перебуває під обстрілами російських військ, оскільки частина області тимчасово захоплена армією окупантів. Але попри часті обстріли, з кінця лютого у Запоріжжі увімкнули вуличне освітлення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міністерство енергетики працює над тим, щоб енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації. При цьому для підготовки до нього Україна потребує єдиної програми відновлення генеруючих потужностей електроенергії, які постраждали від обстрілів росіян.

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