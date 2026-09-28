"Живий щит" для втечі: окупанти викрадають українців через газогін біля Куп'янська (відео)

У Харківській області російські військові, тікаючи з Куп'янська, використали цивільних українців як "живий щит". Людей вивели з міста й загнали у підземний газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби 2-го корпусу Національної гвардії України (НГУ) "Хартія" в YouTube.

Що зафікасували розвідувальні дрони "Хартії"

Українцям розповіли, що 27 вересня 2026 року розвідувальні дрони 2-го корпусу НГУ "Хартія" зафіксували, як російські військові виводять цивільних із Куп'янської громади Харківської області.

"Корпус веде контрнаступальні дії і окупанти тікають, ховаючись за мирними жителями", - наголосили в НГУ.

На оприлюдненому відео можна побачити дев'ятьох людей: дітей, літніх людей і навіть одну людину на милицях.

Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі.

"Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стариків", - пояснили у "Хартії".

Який шлях обрали для втечі з Куп'янська окупанти

Повідомляється, що людей провели:

з Куп'янська;

через село Голубівка;

до газогону "Шебелинка - Острогозьк".

Після цього людей завели всередину труби.

"Цей газогін окупанти використовують, щоб непомітно завести в місто своїх штурмовиків", - констатували в 2-му корпусі НГУ.

Тепер же, тією самою трубою, росіяни викрадають цивільних.

"Дітям і літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 кілометрів", - уточнили в "Хартії".

Зазначається, що труба виходить в ліс. Звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію.

Уточнюється, що всю дорогу "росіяни знімали їх на камеру".

"Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували", - наголосили в "Хартії".

Село Голубівка неподалік Куп'янська Харківської області (карта: google.com/maps)

Чому кожна з дій окупантів є злочином

У прес-службі корпусу НГУ нагадали, що згідно з міжнародним правом, кожна з цих дій окупантів є злочином.

Так, згідно зі статтею 49 IV Женевської конвенції окупантам заборонено переміщувати мирних жителів з їхньої землі.

Римський статут визнає примусове вивезення цивільних воєнним злочином.

"Саме за вивезення українських дітей Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна", - нагадали українцям.

Статтею 28 IV Женевської конвенції та статтею 51 Додаткового протоколу I заборонено використовувати людей як "живий щит".

Тобто не можна прикриватися цивільними, щоб уберегти від ударів себе чи свої підрозділи.

Крім того, правила війни зобов'язують солдатів відрізнятися від мирного населення.

Отже, військові в цивільному під "прикриттям" мирних мешканців - також злочин.

"Росіяни, що ховаються серед цивільних, свідомо перетворюють їх на мішень", - наголосили в НГУ.

Про що попереджають громадян у корпусі "Хартія"

В корпусі "Хартія" попередили, що найближчим часом ці кадри (навіть з інтерв'ю проросійських місцевих) можуть з'явитися в російських медіа під назвою:

"евакуація";

"порятунок мирних жителів".

"Насправді ж людей під конвоєм загнали в трубу, а поруч, прикриваючись ними, тікали російські солдати", - зауважили у прес-службі НГУ.

Повідомляється також, що українські військові задокументували цей випадок.

Матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів.

Що важливо знати про корпус НГУ "Хартія"

"Хартія" виникла на початку повномасштабної війни у 2022 році як добровольче формування у складі ТрО ЗСУ.

Тоді бійці ДФТГ захищали Харківську область й одними з перших вийшли на державний кордон під час Харківської наступальної операції.

Пройшли бої на Сватівському напрямку та в Бахмуті.

У 2023 році "Хартія" стала 13-ю бригадою оперативного призначення у складі НГУ, тримала рубежі на Куп'янсько-Лиманському напрямку (зокрема в Серебрянському лісі).

З травня 2024 року бригада обороняє Харків та північ Харківської області.

15 квітня 2025 року в структурі НГУ створили два корпуси, зокрема й 2-й корпус "Хартія" (на основі 13-ї бригади "Хартія").

Очолив його полковник Ігор Оболєнський.