Живий! Рятувальники показали чоловіка, якого дістали з-під завалів в Києві

За даними ДСНС, чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Рятувальники підтримували з ним голосовий контакт.

До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири й сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку, йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 7 загиблих, понад пів сотні поранених.