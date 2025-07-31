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Живий! Рятувальники показали чоловіка, якого дістали з-під завалів в Києві

Фото: у Києві врятували чоловіка з-під завалів (https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Олександр Білоус

Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Операція продовжувалася три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними ДСНС, чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Рятувальники підтримували з ним голосовий контакт.

До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири й сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку, йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 7 загиблих, понад пів сотні поранених.

Удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська завдали масштабного комбінованого удару по Києву.

Ракети удари влучили безпосередньо в житлові будинки, що призвело до численних жертв та поранень серед мирного населення.

Загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також росіяни випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області, з яких тільки три було збито. У Києві було зафіксовано 5 прямих влучань.

Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала багатоповерхівка в Солом’янському районі Києва.

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Київобстріл Києва