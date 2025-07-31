Живой! Спасатели показали мужчину, которого достали из-под завалов в Киеве

По данным ГСЧС, мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.

К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения, говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 7 погибших, более полусотни раненых.