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Живой! Спасатели показали мужчину, которого достали из-под завалов в Киеве

Фото: в Киеве спасли мужчину из-под завалов (https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Александр Белоус

Спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Операция продолжалась три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.

К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения, говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 7 погибших, более полусотни раненых.

 

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Киеву.

Ракеты удары попали непосредственно в жилые дома, что привело к многочисленным жертвам и ранениям среди мирного населения.

В общем противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Также россияне выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области, из которых только три были сбиты. В Киеве было зафиксировано 5 прямых попаданий.

В результате прямого попадания серьезные повреждения получила многоэтажка в Соломенском районе Киева.

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Киевобстріл Києва