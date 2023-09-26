Живий чи ні? ССО відреагували на відео з командувачем Чорноморського флоту РФ

"Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ", - йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій заявило, що багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - додали у ССО.

Ліквідація командувача Чорноморського флоту

Нагадаємо, що 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.

У ВМС України вважають, що ліквідація командувача Чорноморського флоту росіян створить проблеми з керованістю військами для ворога.