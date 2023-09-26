Живой или нет? ССО отреагировали на видео с командующим Черноморского флота РФ

"Как известно, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций заявило, что многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - добавили в ССО.

Ликвидация командующего Черноморским флотом

Напомним, что 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.

В ВМС Украины считают, что ликвидация командующего Черноморским флотом россиян создаст проблемы с управляемостью войсками для врага.