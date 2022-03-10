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Живицкий об эвакуации из Тростянца: ситуация сложная, мы согласовали новый маршрут

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Сумская область, Четверг 10 марта 2022 17:04
Живицкий об эвакуации из Тростянца: ситуация сложная, мы согласовали новый маршрут Фото: в Тростянце создан новый маршрут для эвакуации (t. me-1)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области в четверг, 10 марта, продолжилась эвакуация мирного населения. Однако в городе Тростянец вывоз начался не сразу, пришлось создать новый маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого во время телемарафона.

"Ситуация сложная. Из Тростянца начался вывоз не сразу. По оговоренному маршруту не выпускали россияне. Где-то в 12 часов мы согласовали новый маршрут и по нему началась эвакуация. Также к нему не смогли безопасно доставить безопасно автомобиль Красного Креста для сопровождения колонны. Люди боялись и просили автомобиль Красного Креста. Уговорили людей, что все будет безопасно", - заявил Живицкий.

Напомним, сегодня в город Энергодар Запорожской области была доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста.

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