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В Энергодар привезли гумпомощь от Красного Креста. С колонной можно будет эвакуироваться

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Четверг 10 марта 2022 16:31
В Энергодар привезли гумпомощь от Красного Креста. С колонной можно будет эвакуироваться Фото: в Энергодар привезли гумпомощь от Красного Креста. С колонной можно будет эвакуироваться ()
Автор: Сергей Пышкин

До Энергодара прибыла гуманитарная помощь от Красного Креста. Эвакуация из города на собственных автомобилях-перенесена на завтрашний день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Сначала мэр города заявил, что сегодня вместе с колонной Красного Креста можно будет эвакуироваться на собственном транспорте. Но потом, он объявил, что эвакуация переносится на завтра.

"Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оператору информацию, сегодня эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра", - пишет председатель горсовета.

Эвакуироваться из города на личных автомобилях можно будет завтра во время формирования колонны для обратного пути на улице Курчатова.

"Колонна будет формироваться 11 марта, с 10.00 на улице Курчатова!",- добавил Орлов.

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