Живицький про евакуацію з Тростянця: ситуація складна, ми узгодили новий маршрут
В Сумській області в четвер, 10 березня, продовжилася евакуація мирного населення. Проте в місті Тростянець вивіз почався не відразу, довелося створити новий маршрут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького під час телемарафону.
"Ситуація складна. З Тростянця почався вивіз не відразу. По обумовленому маршруту не випускали росіяни. Десь о 12 годині ми узгодили новий маршрут і по ньому почалася евакуація. Також до нього не змогли безпечно доставити безпечно автомобіль Червоного Хреста для супроводу колони. Люди боялися та просили автомобіль Червоного Хреста. Вмовили людей, що все буде безпечно", - заявив Живицький.
Нагадаємо, сьогодні в місто Енергодар Запорізької області була доставлена гуманітарна допомога від Червоного Хреста.
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