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Живицький про евакуацію з Тростянця: ситуація складна, ми узгодили новий маршрут

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Сумська область, Четвер 10 березня 2022 17:04
Живицький про евакуацію з Тростянця: ситуація складна, ми узгодили новий маршрут Фото: в Тростянці створений новий маршрут для евакуації (t.me-1)
Автор: Наталія Юрченко

В Сумській області в четвер, 10 березня, продовжилася евакуація мирного населення. Проте в місті Тростянець вивіз почався не відразу, довелося створити новий маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького під час телемарафону.

"Ситуація складна. З Тростянця почався вивіз не відразу. По обумовленому маршруту не випускали росіяни. Десь о 12 годині ми узгодили новий маршрут і по ньому почалася евакуація. Також до нього не змогли безпечно доставити безпечно автомобіль Червоного Хреста для супроводу колони. Люди боялися та просили автомобіль Червоного Хреста. Вмовили людей, що все буде безпечно", - заявив Живицький.

Нагадаємо, сьогодні в місто Енергодар Запорізької області була доставлена гуманітарна допомога від Червоного Хреста.

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