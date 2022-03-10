Живицький про евакуацію з Тростянця: ситуація складна, ми узгодили новий маршрут

В Сумській області в четвер, 10 березня, продовжилася евакуація мирного населення. Проте в місті Тростянець вивіз почався не відразу, довелося створити новий маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького під час телемарафону.

"Ситуація складна. З Тростянця почався вивіз не відразу. По обумовленому маршруту не випускали росіяни. Десь о 12 годині ми узгодили новий маршрут і по ньому почалася евакуація. Також до нього не змогли безпечно доставити безпечно автомобіль Червоного Хреста для супроводу колони. Люди боялися та просили автомобіль Червоного Хреста. Вмовили людей, що все буде безпечно", - заявив Живицький.