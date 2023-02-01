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Живитиме інфраструктуру. В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію

Фото: в Ірпені встановили першу малу електростанцію (facebook.com/EnergyCommitteeUA)
Автор: Антон Малиновський

В Ірпені Київської області встановили першу в Україні малу електростанцію, яка безперебійно живитиме критичну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Так, газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт буде заживлювати котельню, яка забезпечує теплом 70% жителів міста. До неї також приєднають іншу критичну інфраструктуру: школи, лікарню і міськраду.

За словами голови комітету Андрія Геруса, в Україні встановлять 100 таких електростанцій.

"Такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.

Нагадаємо, приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.

Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.

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ИрпеньЕлектроенергія