Будет питать инфраструктуру. В Ирпене запустили первую в Украине малую электростанцию

В Ирпене Киевской области установили первую в Украине малую электростанцию, которая будет бесперебойно питать критическую инфраструктуру города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.
Так, газопоршневая электростанция мощностью 1 МВт будет заживлять котельную, обеспечивающую теплом 70% жителей города. К ней также присоединят другую критическую инфраструктуру: школу, больницу и горсовет.
По словам главы комитета Андрея Геруса, в Украине установят 100 таких электростанций.
"Такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектам коммунального хозяйства во время постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры", – отметил он.
Напомним, частные предприниматели из Франции передали Харькову более 180 топливных генераторов, которые будут распределены между разными службами города.
Также ранее ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.
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