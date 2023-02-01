Будет питать инфраструктуру. В Ирпене запустили первую в Украине малую электростанцию

В Ирпене Киевской области установили первую в Украине малую электростанцию, которая будет бесперебойно питать критическую инфраструктуру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Так, газопоршневая электростанция мощностью 1 МВт будет заживлять котельную, обеспечивающую теплом 70% жителей города. К ней также присоединят другую критическую инфраструктуру: школу, больницу и горсовет.

По словам главы комитета Андрея Геруса, в Украине установят 100 таких электростанций.

"Такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектам коммунального хозяйства во время постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры", – отметил он.