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ОАЕ передали Україні майже 1,5 тисячі генераторів

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П'ятниця 06 січня 2023 15:12
ОАЕ передали Україні майже 1,5 тисячі генераторів Фото: ОАЕ передали Україні майже 1,5 тисячі генераторів (spfu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

ОАЕ передали Україні другу партію генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

"ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів. Команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які постраждали від російської агресії", - пише пресслужба.

Зазначається, що генератори передадуть школам, дитячим садкам, медичним закладам й пунктам обігріву в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Першу партію генераторів в кількості 1,2 тисячі одиниць ОАЕ передали Україні ще в грудні.

"Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна нещодавно отримала 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій.

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