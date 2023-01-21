Харків отримав від Франції понад 180 генераторів: хто користуватиметься

Приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської міськради.

Раніше повідомлялося, що лише за грудень 2022 року в Україну було завезено понад 300 тисяч генераторів різної потужності та близько 8 тисяч терміналів Starlink.

Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.

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