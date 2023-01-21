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Харків отримав від Франції понад 180 генераторів: хто користуватиметься

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Субота 21 січня 2023 06:38
Харків отримав від Франції понад 180 генераторів: хто користуватиметься Фото: Харків отримав від Франції 181 генератор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської міськради.

У мерії повідомили, що Харків із гуманітарною місією відвідала французька делегація. Делегати передали місту 181 генератор, придбаний коштом французьких приватних підприємців.

Зазначається, що частину генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що лише за грудень 2022 року в Україну було завезено понад 300 тисяч генераторів різної потужності та близько 8 тисяч терміналів Starlink.

Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.

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