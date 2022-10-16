Живемо, як у кам'яному віці. Російський офіцер скаржиться на побут, - ГУР

"Тут уже всі обурюються. Підкріплення-то не приходить. Тут нічого немає, тут ззаду дерева, там ні світла, ні води - одна криниця. Живеш, як у кам'яному столітті. Ні інтернету, нічого. Я навіть новин не знаю, що у Росії відбувається взагалі. А тих, які наберуть, це просто зараз поїде непідготовлене м'ясо сюди", - каже російський військовий у радіоперехопленні.

За його словами, їх ніхто не навчав, за тиждень кинули на фронт. Хоча обіцяли навчати щонайменше два місяці.

"Вагнер" привезли, вони всі тюремники з важкими термінами. Їх хочуть зараз пустити вперед. Тут уже нас лякають тюремними строками за залишення позицій. Тому що мінами нас закидають з 8 ранку до 6 вечора", - поскаржився окупант.