Живемо, як у кам'яному віці. Російський офіцер скаржиться на побут, - ГУР

Офіцер російської армії у перехопленні ГУР скаржиться на умови проживання в Україні та порівнює побут із кам'яним віком.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Тут уже всі обурюються. Підкріплення-то не приходить. Тут нічого немає, тут ззаду дерева, там ні світла, ні води - одна криниця. Живеш, як у кам'яному столітті. Ні інтернету, нічого. Я навіть новин не знаю, що у Росії відбувається взагалі. А тих, які наберуть, це просто зараз поїде непідготовлене м'ясо сюди", - каже російський військовий у радіоперехопленні.
За його словами, їх ніхто не навчав, за тиждень кинули на фронт. Хоча обіцяли навчати щонайменше два місяці.
"Вагнер" привезли, вони всі тюремники з важкими термінами. Їх хочуть зараз пустити вперед. Тут уже нас лякають тюремними строками за залишення позицій. Тому що мінами нас закидають з 8 ранку до 6 вечора", - поскаржився окупант.
Раніше російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.
Також стало відомо, що російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті.
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