Живе, не платить і не з'їжджає? Юрист пояснила, як виселити боржника законно

Обов'язки людини, яка орендує помешкання

Експерт розповіла, що відповідно до частини 3 статті 815 Цивільного кодексу України, орендар зобов'язаний:

своєчасно вносити плату за користування житлом;

самостійно оплачувати комунальні послуги (якщо інше не передбачено договором).

Водночас нерідко трапляються випадки, коли орендар:

впродовж тривалого часу ухиляється від сплати орендної плати;

продовжує жити при цьому в орендованому приміщенні;

відмовляється його звільнити.

"Така поведінка орендаря не тільки суперечить етичним нормам, але й прямо порушує вимоги чинного цивільного законодавства України", - наголосила Степаненко.

Що може зробити орендодавець, щоб розв'язати проблему

За словами юриста, за відсутності письмового договору найму власник житла стикається з істотними труднощами у відстоюванні своїх прав - адже без належно оформлених договірних відносин відсутні правові підстави для вимоги сплати орендної плати.

"Водночас, якщо між сторонами укладено договір найму, ситуацію можна вирішити в межах правового поля, використовуючи передбачені законом механізми захисту прав орендодавця", - пояснила фахівець.

За умови несплати орендної плати впродовж шести місяців, або більше ніж двічі при короткостроковому наймі, орендодавець має право вимагати розірвання договору через суд.

При цьому він повинен, перш за все, письмово звернутися до орендаря з вимогою усунути порушення:

або сплатити заборгованість;

або звільнити житло.

Якщо ніякої реакції на таке звернення немає, необхідно звернутися до суду з позовом:

про стягнення боргу за оренду та комунальні послуги;

про розірвання договору;

про виселення без надання іншого житла (що допускається згідно з житловим законодавством, якщо немає підстав для забезпечення житлом).

"Позов подається за місцем знаходження об'єкта нерухомості", - уточнила Степаненко.

Що відбувається, якщо орендар не реагує на рішення суду

Юрист пояснила, що у разі позитивного рішення суду, але відмови орендаря його виконати, справа передається до державної виконавчої служби.

Вона організовує примусове виселення:

за участі понятих, поліції та виконавця;

з оформленням відповідного акта виконання.

"Судовий розгляд триває від кількох тижнів до кількох місяців. Ще стільки ж часу може зайняти виконавче провадження - залежно від активності боржника та навантаження виконавців", - розповіла Степаненко.

Що власнику житла робити категорично заборонено

Згідно з інформацією юриста, власнику житла категорично заборонено:

самовільно виселяти орендаря;

міняти замки, перешкоджаючи доступу до житла;

відключати комунальні послуги;

виносити речі орендаря без його згоди.

"Такі дії є незаконними та можуть бути розцінені як самоуправство або навіть порушення недоторканності житла", - пояснила спеціаліст.

Як орендодавцю убезпечити себе на майбутнє

Насамкінець Степаненко розповіла, як орендодавцю убезпечити себе на майбутнє:

укладати письмовий договір оренди із чітко визначеними умовами користування, строками, обов'язками та підставами для розірвання;

не занижувати суму оренди в договорі (оскільки у разі судового спору можна буде вимагати лише ту суму, яка була зафіксована);

встановлювати грошову заставу (страховий депозит) - як фінансову гарантію;

перевіряти орендарів перед укладенням договору (через соцмережі, відгуки, документи);

фіксувати передачу майна та стан житла (за допомогою фото, актів прийому-передачі).

"Право власника захищене законом. У разі порушення договору з боку орендаря, власник має цілком законні механізми впливу - через суд і виконавчу службу. Тому важливо діяти виключно в межах закону та фіксувати всі правовідносини належним чином", - підсумувала юрист.