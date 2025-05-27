Живе, не платить і не з'їжджає? Юрист пояснила, як виселити боржника законно

В юридичній практиці нерідко трапляються випадки, коли квартирант впродовж тривалого часу ухиляється від сплати за оренду. При цьому він продовжує жити у помешканні та відмовляється його звільнити.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка Адвокатського об'єднання "Діксі Лексі" Ірина Степаненко.
Експерт розповіла, що відповідно до частини 3 статті 815 Цивільного кодексу України, орендар зобов'язаний:
Водночас нерідко трапляються випадки, коли орендар:
"Така поведінка орендаря не тільки суперечить етичним нормам, але й прямо порушує вимоги чинного цивільного законодавства України", - наголосила Степаненко.
За словами юриста, за відсутності письмового договору найму власник житла стикається з істотними труднощами у відстоюванні своїх прав - адже без належно оформлених договірних відносин відсутні правові підстави для вимоги сплати орендної плати.
"Водночас, якщо між сторонами укладено договір найму, ситуацію можна вирішити в межах правового поля, використовуючи передбачені законом механізми захисту прав орендодавця", - пояснила фахівець.
За умови несплати орендної плати впродовж шести місяців, або більше ніж двічі при короткостроковому наймі, орендодавець має право вимагати розірвання договору через суд.
При цьому він повинен, перш за все, письмово звернутися до орендаря з вимогою усунути порушення:
Якщо ніякої реакції на таке звернення немає, необхідно звернутися до суду з позовом:
"Позов подається за місцем знаходження об'єкта нерухомості", - уточнила Степаненко.
Юрист пояснила, що у разі позитивного рішення суду, але відмови орендаря його виконати, справа передається до державної виконавчої служби.
Вона організовує примусове виселення:
"Судовий розгляд триває від кількох тижнів до кількох місяців. Ще стільки ж часу може зайняти виконавче провадження - залежно від активності боржника та навантаження виконавців", - розповіла Степаненко.
Згідно з інформацією юриста, власнику житла категорично заборонено:
"Такі дії є незаконними та можуть бути розцінені як самоуправство або навіть порушення недоторканності житла", - пояснила спеціаліст.
Насамкінець Степаненко розповіла, як орендодавцю убезпечити себе на майбутнє:
"Право власника захищене законом. У разі порушення договору з боку орендаря, власник має цілком законні механізми впливу - через суд і виконавчу службу. Тому важливо діяти виключно в межах закону та фіксувати всі правовідносини належним чином", - підсумувала юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може квартирант відсудити житло, якщо довго його орендує
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