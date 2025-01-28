Як укладати договори оренди житла під час війни: роз’яснення юриста

Під час оренди житла важливо правильно оформити договір, який захищатиме інтереси як орендаря, так і власника нерухомості. Під час війни укладання або перегляд договорів оренди мають враховувати низку важливих аспектів, пов’язаних із військовим станом та його наслідками.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та партнери" Любов Дроботова.

Юристка наголошує, що військовий стан впливає на умови оренди, і радить орендарям та орендодавцям враховувати кілька ключових аспектів.

Форс-мажорні обставини

У договорі важливо прописати положення про форс-мажор. Це дозволить сторонам зрозуміти, як змінюються їхні права та обов’язки у разі виникнення надзвичайних обставин.

Орендна плата

Під час дії воєнного стану можливе зменшення або звільнення від орендної плати. Враховуючи норми законів України, орендар може вимагати від орендодавця зменшення розміру орендної плати чи звільнення від сплати орендних платежів у разі пошкодження орендованого майна або якщо орендар не має об'єктивної можливості використовувати орендоване майно належним чином у зв'язку з веденням бойових дій на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходиться орендоване майно

Стан об’єкта оренди

Важливо визначити, хто нестиме відповідальність у разі пошкодження чи знищення орендованого майна. Юристка рекомендує обговорити питання страхування майна, включно з військовими ризиками.

Доступ до майна

Воєнний стан може обмежувати доступ до орендованого майна через евакуацію, комендантську годину чи активні бойові дії. У договорі варто передбачити механізми відновлення доступу після завершення обмежень.

Розірвання договору

Військові дії можуть бути підставою для розірвання договору оренди, особливо якщо вони роблять використання об’єкта неможливим або економічно недоцільним. Для цього важливо врахувати умови договору, актуальне законодавство та дотриматися належної процедури розірвання.

Комунікація між сторонами

В умовах війни проблеми із зв’язком можуть ускладнити виконання зобов’язань. Юристка радить передбачити в договорі альтернативні способи комунікації та механізми вирішення спорів.