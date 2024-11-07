Чи може квартирант відсудити житло, якщо довго його орендує: пояснення юриста

Кількість угод про оренду житла збільшилась під час війни, оскільки багато українців змушені переселятись на безпечніші території. Перед підписанням такого договору і власникам житла, і квартирантам треба врахувати деякі юридичні моменти, аби убезпечити себе від проблем.

РБК-Україна розпитало адвоката Тетяну Даниленко, що треба знати обом сторонам при укладанні договорів про оренду, та чи можуть квартиранти претендувати на житло, яке довго винаймають.

Чи може орендар претендувати на житло

"Зараз житло в оренду здають як у великих, так і в малих містах. І, на жаль, шахраї трапляються всюди. До юристів часто звертаються люди з питаннями грамотного підходу до оренди житла. Орендодавці побоюються втратити житло при здачі його на тривалий час. А у винаймачів житла виникають питання юридичного супроводу при укладенні договору оренди", – каже юрист.

Даниленко ділиться головними аспектами, які варто знати українцям під час здачі житла в оренду.

Законодавство України захищає права власників:

довгострокова оренда не дає орендарям права на володіння квартирою

право власності є непорушним – ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (Конституція України прямо встановлює заборону протиправного позбавлення власника права власності ч. 4 ст. 41)

особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом

"Якщо ваше майно належним чином оформлене на праві власності, відповідно жоден квартирант, скільки б років не проживав, не може відсудити у вас це майно. Адже договір оренди надає наймачам лише право користування житлом на певний строк, визначений договором", – наголошує адвокат.

Важливо, що орендодавцем може бути тільки власник. Власником є особа, внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як власник квартири, тобто саме така особа може володіти, користуватися й розпоряджатися майном на власний розсуд: продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, укласти інші угоди.

Хто є власником неприватизованої квартири

"Коли в розмовній мові використовують термін "неприватизована" квартира, то мають на увазі просто "не передана у приватну власність". Тобто, така квартира перебуває у комунальній або в державній власності", – пояснює Даниленко.

При цьому особи, котрі мешкають у неприватизованих квартирах, сплачують квартирну плату за користування житлом, а також за комунальні послуги: водопостачання, газ, теплову енергію та інші послуги. Тобто вважається, що такі особи винаймають житло в територіальної громади (якщо будинок у комунальній власності) або держави (нерухомість, яка належить державним установам, відомствам, підприємствам).

"Така квартира може бути набута у власність громадян лише в процесі приватизації — це перехід права власності на квартиру від державних підприємств, установ, організацій або територіальних громад до фізичної особи. Як наслідок – власник зможе розпоряджатись своїм майном на власний розсуд", – каже адвокат.

Поки потенційний власник не проведе приватизації майна, воно належить територіальній громаді або державі (фото: Freepik)

Як офіційно здати квартиру в оренду

Перед здачею житла в оренду Даниленко радить дотриматись певних законодавчих і юридичних аспектів, аби не виникло проблем надалі.

"Якщо ви офіційно здаєте квартиру в оренду, то зобов'язані сплачувати податок. Розмір податку складається з 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Це забезпечує вам додаткові гарантії та можливість вирішення конфліктів через суд", – пояснює експерт.

Також орендодавцю варто взяти заставу за житло, зазвичай вона дорівнює розміру місячної орендної плати. Це страхує певним чином орендодавця від небажаного боргу перед ним, внаслідок неможливості надалі наймачем оплачувати послуги оренди житла.

"Умови повернення застави повинні бути чітко визначені в договорі – із зазначенням стану квартири на момент виїзду, відшкодування можливих збитків, а також із порядком повернення заставної суми орендарям у разі виконання умов договору", – каже Даниленко.

Договір оренди, укладається у письмовій формі та має містити такі основні параметри:

вартість і строки оренди

особисті дані наймача та наймодавця

чітко визначені права й обов'язки обох сторін

За договором оренди одна сторона – власник житла передає або зобов’язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

"Наймачу слід пересвідчитися, що наймодавець дійсно є власником – треба перевірити відповідні документи. Зазвичай, це витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно", – говорить адвокат.

Перевірка документів та дотримання суттєвих вимог до укладення договору, а також досягнення всіх істотних його умов, убезпечить обидві сторони договору від негативних наслідків, а також за необхідності, забезпечить можливість вирішити спір у судовому порядку.