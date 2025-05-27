Живет, не платит и не съезжает? Юрист объяснила, как выселить должника законно

Обязанности человека, который арендует жилье

Эксперт рассказала, что согласно части 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, арендатор обязан:

своевременно вносить плату за пользование жильем;

самостоятельно оплачивать коммунальные услуги (если иное не предусмотрено договором).

Вместе с тем нередко встречаются случаи, когда арендатор:

в течение длительного времени уклоняется от уплаты арендной платы;

продолжает жить при этом в арендованном помещении;

отказывается его освободить.

"Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и прямо нарушает требования действующего гражданского законодательства Украины", - подчеркнула Степаненко.

Что может сделать арендодатель, чтобы решить проблему

По словам юриста, при отсутствии письменного договора найма собственник жилья сталкивается с существенными трудностями в отстаивании своих прав - ведь без надлежаще оформленных договорных отношений отсутствуют правовые основания для требования уплаты арендной платы.

"В то же время, если между сторонами заключен договор найма, ситуацию можно решить в рамках правового поля, используя предусмотренные законом механизмы защиты прав арендодателя", - объяснила специалист.

При условии неуплаты арендной платы в течение шести месяцев, или более чем дважды при краткосрочном найме, арендодатель имеет право требовать расторжения договора через суд.

При этом он должен, прежде всего, письменно обратиться к арендатору с требованием устранить нарушения:

либо оплатить задолженность;

либо освободить жилье.

Если никакой реакции на такое обращение нет, необходимо обратиться в суд с иском:

о взыскании долга за аренду и коммунальные услуги;

о расторжении договора;

о выселении без предоставления другого жилья (что допускается согласно жилищному законодательству, если нет оснований для обеспечения жильем).

"Иск подается по месту нахождения объекта недвижимости", - уточнила Степаненко.

Что происходит, если арендатор не реагирует на решение суда

Юрист объяснила, что в случае положительного решения суда, но отказа арендатора его выполнить, дело передается в государственную исполнительную службу.

Она организовывает принудительное выселение:

с участием понятых, полиции и исполнителя;

с оформлением соответствующего акта исполнения.

"Судебное разбирательство длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Еще столько же времени может занять исполнительное производство - в зависимости от активности должника и нагрузки исполнителей", - рассказала Степаненко.

Что собственнику жилья делать категорически запрещено

Согласно информации юриста, собственнику жилья категорически запрещено:

самовольно выселять арендатора;

менять замки, препятствуя доступу к жилью;

отключать коммунальные услуги;

выносить вещи арендатора без его согласия.

"Такие действия являются незаконными и могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья", - пояснила специалист.

Как арендодателю обезопасить себя на будущее

В завершение Степаненко рассказала, как арендодателю обезопасить себя на будущее:

заключать письменный договор аренды с четко определенными условиями пользования, сроками, обязанностями и основаниями для расторжения;

не занижать сумму аренды в договоре (поскольку в случае судебного спора можно будет требовать только ту сумму, которая была зафиксирована);

устанавливать денежный залог (страховой депозит) - как финансовую гарантию;

проверять арендаторов перед заключением договора (через соцсети, отзывы, документы);

фиксировать передачу имущества и состояние жилья (с помощью фото, актов приема-передачи).

"Право собственника защищено законом. В случае нарушения договора со стороны арендатора, владелец имеет вполне законные механизмы воздействия - через суд и исполнительную службу. Поэтому важно действовать исключительно в рамках закона и фиксировать все правоотношения должным образом", - подытожила юрист.