Живет, не платит и не съезжает? Юрист объяснила, как выселить должника законно

В юридической практике нередко встречаются случаи, когда квартирант в течение длительного времени уклоняется от уплаты за аренду. При этом он продолжает жить в помещении и отказывается его освободить.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Діксі Лексі" Ирина Степаненко.
Эксперт рассказала, что согласно части 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, арендатор обязан:
Вместе с тем нередко встречаются случаи, когда арендатор:
"Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и прямо нарушает требования действующего гражданского законодательства Украины", - подчеркнула Степаненко.
По словам юриста, при отсутствии письменного договора найма собственник жилья сталкивается с существенными трудностями в отстаивании своих прав - ведь без надлежаще оформленных договорных отношений отсутствуют правовые основания для требования уплаты арендной платы.
"В то же время, если между сторонами заключен договор найма, ситуацию можно решить в рамках правового поля, используя предусмотренные законом механизмы защиты прав арендодателя", - объяснила специалист.
При условии неуплаты арендной платы в течение шести месяцев, или более чем дважды при краткосрочном найме, арендодатель имеет право требовать расторжения договора через суд.
При этом он должен, прежде всего, письменно обратиться к арендатору с требованием устранить нарушения:
Если никакой реакции на такое обращение нет, необходимо обратиться в суд с иском:
"Иск подается по месту нахождения объекта недвижимости", - уточнила Степаненко.
Юрист объяснила, что в случае положительного решения суда, но отказа арендатора его выполнить, дело передается в государственную исполнительную службу.
Она организовывает принудительное выселение:
"Судебное разбирательство длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Еще столько же времени может занять исполнительное производство - в зависимости от активности должника и нагрузки исполнителей", - рассказала Степаненко.
Согласно информации юриста, собственнику жилья категорически запрещено:
"Такие действия являются незаконными и могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья", - пояснила специалист.
В завершение Степаненко рассказала, как арендодателю обезопасить себя на будущее:
"Право собственника защищено законом. В случае нарушения договора со стороны арендатора, владелец имеет вполне законные механизмы воздействия - через суд и исполнительную службу. Поэтому важно действовать исключительно в рамках закона и фиксировать все правоотношения должным образом", - подытожила юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, может ли квартирант отсудить жилье, если долго его арендует
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