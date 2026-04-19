Жив у РФ та мав дозвіл на зброю: Вигівський розповів нові деталі про київського стрілка

Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину у Києві, з 1992 року служив в Україні в автомобільних військах і після виходу на пенсію виїжджав до РФ. У 2025 році він отримав дозвіл на зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Івана Вигівського під час брифінгу.

Дмитро Васильченков, 58-річний уродженець Москви, пішов на пенсію у 2005-у році. Після цього він виїжджав до Росії і у 2017-у році повернувся і проживав у Бахмуті.

"Підняли його соціальні сторінки, погляди у нього негативні. Не можна сказати, що у нього була позиція українська", - розповів Вигівський.

Він додав, що сусіди характеризують стрілка, як скритну людину. Він притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень, однак в суді по закону він примирився.

Глава Нацполіції підкреслив, що це не є підставою для скасування дозволу на володіння зброєю.

"Ми зараз вивчаємо медичну документацію. Тобто, щоб отримати дозвіл, необхідна форма МОЗу 127О для того, щоб підтвердити психічний стан, що людина не вживає наркотиків, вона приходить у певних лікарів. Цю довідку він отримав 15 грудня 2025 року", - сказано в заяві.

За словами Вигівського, спочатку цю зброю оголосили в розшук, тому що Васильченков не прийшов продовжувати дозвіл, але пізніше він надав всі документи і на законних підставах продовжив дозвіл.

"Будемо досліджувати цей медичний заклад і хто видавав цю довідку. Зрозуміло, що із тієї поведінки, в якій він перебував, були психічні розлади саме в той момент", - сказав глава Нацполіції.

Стрілянина в Києві та скандал з поліцейськими

Нагадаємо, ввечері 18 квітня озброєний карабіном Васильченков влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Він застрелив п'ятьох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті "Велмарт".

Вже у супермаркеті стрілок вбив ще одну людину - одного із заручників. Стрілка ліквідували спецпризначенці поліції під час штурму.

Сьогодні вранці у мережі з'явилося відео із двома патрульними, які після прибуття на місце події втікають після почутих пострілів.