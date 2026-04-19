Жил в РФ и имел разрешение на оружие: Выговский рассказал новые детали о киевском стрелке

17:33 19.04.2026 Вс
2 мин
Когда Васильченков получил разрешение на владение оружием?
aimg Валерий Ульяненко
Жил в РФ и имел разрешение на оружие: Выговский рассказал новые детали о киевском стрелке Фото: Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дмитрий Васильченков, который устроил стрельбу в Киеве, с 1992 года служил в Украине в автомобильных войсках и после выхода на пенсию выезжал в РФ. В 2025 году он получил разрешение на оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Ивана Выговского во время брифинга.

Дмитрий Васильченков, 58-летний уроженец Москвы, ушел на пенсию в 2005-м году. После этого он выезжал в Россию и в 2017-м году вернулся и проживал в Бахмуте.

"Подняли его социальные страницы, взгляды у него негативные. Нельзя сказать, что у него была позиция украинская", - рассказал Выговский.

Он добавил, что соседи характеризуют стрелка, как скрытного человека. Он привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений, однако в суде по закону он примирился.

Глава Нацполиции подчеркнул, что это не является основанием для отмены разрешения на владение оружием.

"Мы сейчас изучаем медицинскую документацию. То есть, чтобы получить разрешение, необходима форма Минздрава 127О для того, чтобы подтвердить психическое состояние, что человек не употребляет наркотиков, он приходит у определенных врачей. Эту справку он получил 15 декабря 2025 года", - сказано в заявлении.

По словам Выговского, сначала это оружие объявили в розыск, потому что Васильченков не пришел продлевать разрешение, но позже он предоставил все документы и на законных основаниях продлил разрешение.

"Будем исследовать это медицинское учреждение и кто выдавал эту справку. Понятно, что из того поведения, в котором он находился, были психические расстройства именно в тот момент", - сказал глава Нацполиции.

Стрельба в Киеве и скандал с полицейскими

Напомним, вечером 18 апреля вооруженный карабином Васильченков устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Он застрелил пятерых человек на улице, а затем забаррикадировался в супермаркете "Велмарт".

Уже в супермаркете стрелок убил еще одного человека - одного из заложников. Стрелка ликвидировали спецназовцы полиции во время штурма.

Сегодня утром в сети появилось видео с двумя патрульными, которые по прибытии на место происшествия убегают после услышанных выстрелов.

После этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, после стрельбы в Киеве глава МВД выступил за право гражданских на вооруженную самозащиту. Он анонсировал, что законопроект о короткоствольном огнестрельном оружии доработают для финального рассмотрения в парламенте.

Все подробности трагедии в Голосеевском районе Киева, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

