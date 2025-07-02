ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За життя в горах будуть доплачувати: які надбавки доступні українцям

Середа 02 липня 2025 16:20
UA EN RU
За життя в горах будуть доплачувати: які надбавки доступні українцям Дехто з мешканців гірських територій має право на щомісячні доплати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України передбачив щомісячні доплати для людей, які мають статус громадянина, що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Про які доплати йдеться і хто має на них право

Згідно з інформацією посадовця, під час сьогоднішнього засідання уряду було передбачено, що у 2025 році особам зі статусом громадянина (громадянки), що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, щомісяця надається доплата до:

  • пенсії;
  • державної допомоги сім'ям з дітьми;
  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;
  • державної соціальної допомоги на догляд;
  • грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу (яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду), на догляд за нею;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості їх утримувати або місце проживання яких невідоме;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю);
  • грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
  • стипендій, що фінансуються коштом державного бюджету.

Мельничук зауважив, що йдеться про доплату до пенсії, державної допомоги та стипендії у розмірі, "визначеному відповідно до частини другої статті 6 ЗУ "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

При цьому прийняття, набрання чинності та оскарження в адміністративному порядку рішень щодо призначення, припинення та поновлення виплат таких доплат має здійснюватись з урахуванням закону "Про адміністративну процедуру".

Крім того, Кабміном було визначено механізм перевірки для здійснення у 2025 році доплат громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

За життя в горах будуть доплачувати: які надбавки доступні українцямФрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що уряд передбачив щомісячні доплати до пенсій, соціальних допомог і стипендій для людей, які мають статус мешканця гірського населеного пункту.

Згідно з його інформацією, доплата мешканцям гірських територій у 2025 році буде нараховуватись до:

  • пенсій;
  • державної допомоги сім'ям з дітьми;
  • соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;
  • допомоги на догляд за людьми з психічними розладами;
  • тимчасової допомоги дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або місце їхнього проживання невідоме;
  • допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • допомоги дітям-сиротам;
  • допомоги дітям з інвалідністю;
  • грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям за принципом "гроші ходять за дитиною";
  • стипендій, що фінансуються з держбюджету.

За життя в горах будуть доплачувати: які надбавки доступні українцямДопис Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила оформлення соціальної допомоги й внутрішнє адміністрування виплат почав здійснювати Пенсійний фонд України (ПФУ).

Крім того, ми пояснювали, які 39 видів соціальних допомог отримав повноваження виплачувати ПФУ.

Читайте також, як зростуть доплати вчителям в Україні з 1 вересня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Карпати Міністерство соціальної політики стипендии Пенсії Виплати Гори
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду