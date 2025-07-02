За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцам
Кабинет министров Украины предусмотрел ежемесячные доплаты для людей, которые имеют статус гражданина, проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
О каких доплатах идет речь и кто имеет на них право
Согласно информации чиновника, во время сегодняшнего заседания правительства было предусмотрено, что в 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта, ежемесячно предоставляется доплата:
- к пенсии;
- к государственной помощи семьям с детьми;
- к государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;
- к государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;
- к государственной социальной помощи на уход;
- к денежной помощи человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе), на уход за ним;
- к временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или место жительства которых неизвестно;
- к государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- к государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- к государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа (в том числе с инвалидностью);
- к денежному обеспечению родителям, воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком";
- к стипендиям, финансируемым за счет средств государственного бюджета.
Мельничук отметил, что речь идет о доплате к пенсии, государственной помощи и стипендии в размере, "определенном в соответствии с частью второй статьи 6 ЗУ "О статусе горных населенных пунктов в Украине".
При этом принятие, вступление в силу и обжалование в административном порядке решений о назначении, прекращении и возобновлении выплат таких доплат должно осуществляться с учетом закона "Об административной процедуре".
Кроме того, Кабмином был определен механизм проверки для осуществления в 2025 году доплат гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного.
Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, социальным пособиям и стипендиям для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта.
Согласно его информации, доплата жителям горных территорий в 2025 году будет начисляться:
- к пенсиям;
- к государственной помощи семьям с детьми;
- к социальной помощи людям, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность;
- к помощи на уход за людьми с психическими расстройствами;
- к временной помощи детям, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно;
- к помощи малообеспеченным семьям;
- к помощи детям-сиротам;
- к помощи детям с инвалидностью;
- к денежному обеспечению приемным родителям и родителям-воспитателям по принципу "деньги ходят за ребенком";
- к стипендиям, финансируемым из госбюджета.
Пост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменили правила оформления социальной помощи и внутреннее администрирование выплат начал осуществлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
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