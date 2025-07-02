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За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцам

Среда 02 июля 2025 16:20
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За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцам Некоторые из жителей горных территорий имеют право на ежемесячные доплаты (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины предусмотрел ежемесячные доплаты для людей, которые имеют статус гражданина, проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

О каких доплатах идет речь и кто имеет на них право

Согласно информации чиновника, во время сегодняшнего заседания правительства было предусмотрено, что в 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта, ежемесячно предоставляется доплата:

  • к пенсии;
  • к государственной помощи семьям с детьми;
  • к государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;
  • к государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;
  • к государственной социальной помощи на уход;
  • к денежной помощи человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе), на уход за ним;
  • к временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или место жительства которых неизвестно;
  • к государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • к государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • к государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа (в том числе с инвалидностью);
  • к денежному обеспечению родителям, воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком";
  • к стипендиям, финансируемым за счет средств государственного бюджета.

Мельничук отметил, что речь идет о доплате к пенсии, государственной помощи и стипендии в размере, "определенном в соответствии с частью второй статьи 6 ЗУ "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

При этом принятие, вступление в силу и обжалование в административном порядке решений о назначении, прекращении и возобновлении выплат таких доплат должно осуществляться с учетом закона "Об административной процедуре".

Кроме того, Кабмином был определен механизм проверки для осуществления в 2025 году доплат гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного.

За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцамФрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, социальным пособиям и стипендиям для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта.

Согласно его информации, доплата жителям горных территорий в 2025 году будет начисляться:

  • к пенсиям;
  • к государственной помощи семьям с детьми;
  • к социальной помощи людям, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность;
  • к помощи на уход за людьми с психическими расстройствами;
  • к временной помощи детям, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно;
  • к помощи малообеспеченным семьям;
  • к помощи детям-сиротам;
  • к помощи детям с инвалидностью;
  • к денежному обеспечению приемным родителям и родителям-воспитателям по принципу "деньги ходят за ребенком";
  • к стипендиям, финансируемым из госбюджета.

За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцамПост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменили правила оформления социальной помощи и внутреннее администрирование выплат начал осуществлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кроме того, мы объясняли, какие 39 видов социальных пособий получил полномочия выплачивать ПФУ.

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