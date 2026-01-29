Життя без світла і тепла: чи штовхають блекаути українців покидати домівки

Регулярні атаки РФ на енергосистему України та найхолодніша за останні роки зима суттєво ускладнили повсякденне життя українців. Водночас перебої зі світлом, водою та опаленням поки не стали для більшості приводом змінювати місце проживання.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати опитування, яке провела дослідницька компанія Gradus у січні 2026 року.
За даними дослідження, 87% опитаних українців не змінювали місце проживання через атаки на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з цим побутові труднощі.
Найбільш мобільними виявилися мешканці Сходу та Києва - регіонів, які найбільше потерпають від обстрілів енергетики. Тимчасово переїхали 21% жителів Сходу та 18% киян.
Серед 13% респондентів, які були змушені змінити місце проживання через енергетичну кризу,
Більшість із них планують повернутися додому після потепління та за умови покращення безпекової ситуації. Водночас 16% мешканців Сходу та 22% Півночі поки не мають намірів повертатися.
Менше 10% опитаних заявили, що розглядають можливість виїзду з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник відповідає результатам попередніх хвиль дослідження.
Таким чином, навіть масовані атаки на енергетичну інфраструктуру не спричинили зростання міграційних намірів.
Найвагомішими причинами для зміни місця проживання респонденти називають:
Відсутність базових побутових умов - світла, води чи опалення - не є ключовим фактором, хоча й залишається важливою.
У разі подальшого погіршення умов готовність до переїзду висловили 43% опитаних. Критичними факторами називають температуру в оселі нижче +10°C або відсутність електроенергії, води чи водовідведення понад 48 годин.
Що може підштовхнути українців покинути дім (інфографіка Gradus)
Дослідження також показало, що значна частина респондентів заздалегідь підготували житло до складної зими - встановили додаткове обладнання або мають автономні джерела енергії. Водночас така ж частка населення повністю залежить від комунальних служб.
За словами соціологині та засновниці Gradus Євгенії Близнюк, результати дослідження свідчать про високий рівень адаптації суспільства:
"Українці, які обрали залишатися вдома під час війни, не схильні змінювати цього рішення навіть під впливом відсутності побутових умов і холоду. Тактика енергетичного терору суттєво ускладнює життя, але не є фактором, який може спричинити нову хвилю масової міграції", - зазначила вона.
Вона додала, що після цієї зими українці ще ретельніше готуватимуть свої оселі до наступного холодного сезону.
Попри складну зиму та очікування тривалої війни, значна частина респондентів зберігає оптимізм і вірить, що Україна вийде з війни сильнішою.
