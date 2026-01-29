Життя без світла і тепла: чи штовхають блекаути українців покидати домівки

Масової релокації українці не планують

За даними дослідження, 87% опитаних українців не змінювали місце проживання через атаки на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з цим побутові труднощі.

Найбільш мобільними виявилися мешканці Сходу та Києва - регіонів, які найбільше потерпають від обстрілів енергетики. Тимчасово переїхали 21% жителів Сходу та 18% киян.

Скільки українців змінили місце проживання (інфографіка Gradus)

Хто і куди виїжджав

Серед 13% респондентів, які були змушені змінити місце проживання через енергетичну кризу,

60% переїхали в межах своєї області ,

, ще 50% - в іншу область України.

Більшість із них планують повернутися додому після потепління та за умови покращення безпекової ситуації. Водночас 16% мешканців Сходу та 22% Півночі поки не мають намірів повертатися.

Чи планують українці виїжджати (інфографіка Gradus)

Виїзд за кордон - не тренд

Менше 10% опитаних заявили, що розглядають можливість виїзду з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник відповідає результатам попередніх хвиль дослідження.

Таким чином, навіть масовані атаки на енергетичну інфраструктуру не спричинили зростання міграційних намірів.

Що може спонукати українців залишити рідну країну (інфографіка Gradus)

Що може змусити людей виїхати

Найвагомішими причинами для зміни місця проживання респонденти називають:

загрозу життю та здоров’ю,

можливу окупацію регіону,

втрату житла.

Відсутність базових побутових умов - світла, води чи опалення - не є ключовим фактором, хоча й залишається важливою.

У разі подальшого погіршення умов готовність до переїзду висловили 43% опитаних. Критичними факторами називають температуру в оселі нижче +10°C або відсутність електроенергії, води чи водовідведення понад 48 годин.

Що може підштовхнути українців покинути дім (інфографіка Gradus)

Українці адаптуються до зими

Дослідження також показало, що значна частина респондентів заздалегідь підготували житло до складної зими - встановили додаткове обладнання або мають автономні джерела енергії. Водночас така ж частка населення повністю залежить від комунальних служб.

Що стимулює українців змінити місце проживання (інфографіка Gradus)

Що кажуть у Gradus

За словами соціологині та засновниці Gradus Євгенії Близнюк, результати дослідження свідчать про високий рівень адаптації суспільства:

"Українці, які обрали залишатися вдома під час війни, не схильні змінювати цього рішення навіть під впливом відсутності побутових умов і холоду. Тактика енергетичного терору суттєво ускладнює життя, але не є фактором, який може спричинити нову хвилю масової міграції", - зазначила вона.

Вона додала, що після цієї зими українці ще ретельніше готуватимуть свої оселі до наступного холодного сезону.

Підготовка помешкань до ускладнення (інфографіка Gradus)

Оптимізм попри війну

Попри складну зиму та очікування тривалої війни, значна частина респондентів зберігає оптимізм і вірить, що Україна вийде з війни сильнішою.

Уявлення про тривалість бойових дій та наслідки війни (інфографіка Gradus)