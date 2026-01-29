Жизнь без света и тепла: толкают ли блэкауты украинцев покидать дома

Массовой релокации украинцы не планируют

По данным исследования, 87% опрошенных украинцев не меняли место жительства из-за атак на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим бытовые трудности.

Наиболее мобильными оказались жители Востока и Киева - регионов, которые больше всего страдают от обстрелов энергетики. Временно переехали 21% жителей Востока и 18% киевлян.

Сколько украинцев сменили место жительства (инфографика Gradus)

Кто и куда выезжал

Среди 13% респондентов, которые были вынуждены сменить место жительства из-за энергетического кризиса,

60% переехали в пределах своей области ,

, еще 50% - в другую область Украины.

Большинство из них планируют вернуться домой после потепления и при условии улучшения ситуации с безопасностью. В то же время 16% жителей Востока и 22% Севера пока не намерены возвращаться.

Планируют ли украинцы выезжать (инфографика Gradus)

Выезд за границу - не тренд

Менее 10% опрошенных заявили, что рассматривают возможность выезда из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель соответствует результатам предыдущих волн исследования.

Таким образом, даже массированные атаки на энергетическую инфраструктуру не вызвали роста миграционных намерений.

Что может побудить украинцев покинуть родную страну (инфографика Gradus)

Что может заставить людей уехать

Самыми весомыми причинами для смены места жительства респонденты называют:

угрозу жизни и здоровью,

возможную оккупацию региона,

потерю жилья.

Отсутствие базовых бытовых условий - света, воды или отопления - не является ключевым фактором, хотя и остается важным.

В случае дальнейшего ухудшения условий готовность к переезду выразили 43% опрошенных. Критическими факторами называют температуру в доме ниже +10°C или отсутствие электроэнергии, воды или водоотведения более 48 часов.

Что может подтолкнуть украинцев покинуть дом (инфографика Gradus)

Украинцы адаптируются к зиме

Исследование также показало, что значительная часть респондентов заранее подготовили жилье к сложной зиме - установили дополнительное оборудование или имеют автономные источники энергии. В то же время такая же доля населения полностью зависит от коммунальных служб.

Что стимулирует украинцев сменить место жительства (инфографика Gradus)

Что говорят в Gradus

По словам социолога и основательницы Gradus Евгении Близнюк, результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне адаптации общества:

"Украинцы, которые выбрали оставаться дома во время войны, не склонны менять это решение даже под влиянием отсутствия бытовых условий и холода. Тактика энергетического террора существенно усложняет жизнь, но не является фактором, который может вызвать новую волну массовой миграции", - отметила она.

Она добавила, что после этой зимы украинцы еще тщательнее будут готовить свои дома к следующему холодному сезону.

Подготовка помещений к осложнению (инфографика Gradus)

Оптимизм несмотря на войну

Несмотря на сложную зиму и ожидания длительной войны, значительная часть респондентов сохраняет оптимизм и верит, что Украина выйдет из войны сильнее.

Представление о продолжительности боевых действий и последствиях войны (инфографика Gradus)