"Життя в холоді й темряві": у Міненерго відреагували на резонансну статтю в Financial Times

У Міністерстві енергетики України назвали дезінформацією та інформаційно-психологічною операцією в інтересах Росії статтю у виданні Financial Times, де йдеться про назрівання катастрофи в українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Зазначається, що резонансна публікація має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.

Так, наводяться посилання на анонімні джерела в українському уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами.

"Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Це твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - йдеться у публікації.

Крім того, за даними Міненерго, у статті міститься неправдива інформація, що подається як факт.

Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалене рішення про подвійне зростання тарифів на електроенергію для населення. У відомстві назвали це твердження "відвертою брехнею і маніпуляцією", адже розмір тарифу збільшився на 63% та "є велика різниця між 60 та 100%".

"Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача", - повідомляє Міненерго.

У відомстві зазначили, що наразі в українському інформаційному просторі суттєво зросла кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО та спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період.

Відомство просить не поширювати неправдиві наративи і дезінформацію, підігруючи ворогу, не спекулювати на чутливій для суспільства темі й довіряти лише офіційним джерелам інформації.