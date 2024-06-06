"Жизнь в холоде и темноте": в Минэнерго отреагировали на резонансную статью в Financial Times

В Министерстве энергетики Украины назвали дезинформацией и информационно-психологической операцией в интересах России статью в издании Financial Times, где говорится о назревании катастрофического состояния в украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что резонансная публикация имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага.

Так, приводятся ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, поскольку она не подтверждена официальными источниками.

"Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте. Это утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", - говорится в публикации.

Кроме того, по данным Минэнерго, в статье содержится ложная информация, которая подается как факт.

В частности, констатируется, что 31 мая было принято решение о двойном росте тарифов на электроэнергию для населения. В ведомстве это утверждение назвали "откровенной ложью и манипуляцией", ведь размер тарифа увеличился на 63% и "есть большая разница между 60 и 100%".

"Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", - сообщает Минэнерго.

В ведомстве отметили, что сейчас в украинском информационном пространстве существенно возросло количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период.

Ведомство просит не распространять ложные нарративы и дезинформацию, подыгрывая врагу, не спекулировать на чувствительной для общества теме и доверять только официальным источникам информации.