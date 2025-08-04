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В житті трьох знаків Зодіаку починається нова ера: хто стане магнітом для успіху

Понеділок 04 серпня 2025 21:20
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В житті трьох знаків Зодіаку починається нова ера: хто стане магнітом для успіху Гороскоп на серпень назвав головних щасливчиків (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Астрологічні події серпня відкривають новий етап для трьох знаків Зодіаку. На них чекає кардинальна трансформація: хтось позбудеться плутанини в голові, хтось зцілить серце, а хтось нарешті вийде з тіні та заявить про себе світу.

У кого починається нова ера, розповідає РБК-Україна з посиланням на Times of India.

Лев

Нещодавно ви могли почуватися розгубленими чи виснаженими, у цьому винен Меркурій, який у ретрограді зачепив ваш знак ще в червні. Хоча його вплив не зникає миттєво, з середини серпня ситуація почне стабілізуватись. Ви відчуєте, що повертаєте контроль над думками, а рішення будуть правильними. У вас з'явиться бажання звільнитися від старих шаблонів та внутрішніх блоків. Це і буде першим кроком до нового життєвого етапу.

Особливо яскраві зміни чекають на вас ближче до 25 серпня, коли Венера ввійде у ваш знак. Ваша привабливість та харизма зростуть, ви станете центром уваги без особливих зусиль. Це чудовий період для самореалізації, творчості та зміцнення стосунків. Всесвіт буде на вашому боці, якщо ви не боїтеся показати себе справжніми. Ваша енергія магнітом тягне щасливі події - не ховайте її.

Рак

Серпень стане для вас особливим місяцем, адже саме ваш знак отримає одне з найпотужніших з’єднань планет. Венера та Юпітер зустрінуться у вашому гороскопі 12 серпня, створюючи простір для любові, емоційного підйому й внутрішньої гармонії. Це рідкісний момент, коли ви можете зазирнути глибше в себе й зцілити старі рани. Якщо ви давно мріяли про близькість, спокій або новий початок, цей час настав. Події самі штовхатимуть вас у потрібному напрямку.

Щоб скористатися цим шансом, вам потрібно навчитися відпускати контроль і не впадати в емоційні залежності. Дбайте про себе, як про найцінніше, тоді з’явиться нова опора зсередини. Ваше внутрішнє світло стане орієнтиром не лише для вас, а й для тих, хто поруч. Ви наче притягуєте добрі зміни і якщо дозволите собі розквітнути - нова ера почнеться вже зараз.

Діва

Вам варто набратися терпіння, адже головні події для вас розгорнуться ближче до кінця серпня. Саме 22 числа Сонце увійде у ваш знак, а це говорить про перезавантаження, ясність і нову хвилю натхнення. Ви відчуєте підйом сил, бажання діяти, змінювати життя згідно з внутрішніми принципами. Важливо не боятися брати на себе відповідальність та формулювати чіткі наміри. Цей місяць створює основу для довготривалих рішень.

Стара невпевненість чи сумніви можуть раптово зникнути, а на їхнє місце прийде спокійна цілеспрямованість. Все, що ви давно планували, почне здійснитися. Саме зараз варто фокусуватись не на чужих очікуваннях, а на своїх мріях. Всесвіт підтримує вас у прагненні до впорядкованого й глибоко осмисленого життя. У серпні ви починаєте нову сторінку і вона буде повністю написана саме вами.

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