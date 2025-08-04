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В жизни трех знаков Зодиака начинается новая эра: кто станет магнитом для успеха

Понедельник 04 августа 2025 21:20
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В жизни трех знаков Зодиака начинается новая эра: кто станет магнитом для успеха Гороскоп на август назвал главных счастливчиков (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Астрологические события августа открывают новый этап для трех знаков Зодиака. Их ждет кардинальная трансформация: кто-то избавится от путаницы в голове, кто-то исцелит сердце, а кто-то наконец выйдет из тени и заявит о себе миру.

У кого начинается новая эра, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Лев

Недавно вы могли чувствовать себя растерянными или истощенными, в этом виноват Меркурий, который в ретрограде задел ваш знак еще в июне. Хотя его влияние не исчезает мгновенно, с середины августа ситуация начнет стабилизироваться. Вы почувствуете, что возвращаете контроль над мыслями, а решения будут правильными. У вас появится желание освободиться от старых шаблонов и внутренних блоков. Это и будет первым шагом к новому жизненному этапу.

Особенно яркие изменения ждут вас ближе к 25 августа, когда Венера войдет в ваш знак. Ваша привлекательность и харизма возрастут, вы станете центром внимания без особых усилий. Это отличный период для самореализации, творчества и укрепления отношений. Вселенная будет на вашей стороне, если вы не боитесь показать себя настоящими. Ваша энергия магнитом тянет счастливые события - не прячьте ее.

Рак

Август станет для вас особенным месяцем, ведь именно ваш знак получит одно из самых мощных соединений планет. Венера и Юпитер встретятся в вашем гороскопе 12 августа, создавая пространство для любви, эмоционального подъема и внутренней гармонии. Это редкий момент, когда вы можете заглянуть глубже в себя и исцелить старые раны. Если вы давно мечтали о близости, спокойствии или новом начале, это время пришло. События сами будут толкать вас в нужном направлении.

Чтобы воспользоваться этим шансом, вам нужно научиться отпускать контроль и не впадать в эмоциональные зависимости. Заботьтесь о себе, как о самом ценном, тогда появится новая опора изнутри. Ваш внутренний свет станет ориентиром не только для вас, но и для тех, кто рядом. Вы как притягиваете хорошие изменения и если позволите себе расцвести - новая эра начнется уже сейчас.

Дева

Вам стоит набраться терпения, ведь главные события для вас развернутся ближе к концу августа. Именно 22 числа Солнце войдет в ваш знак, а это говорит о перезагрузке, ясности и новой волне вдохновения. Вы почувствуете подъем сил, желание действовать, менять жизнь согласно внутренним принципам. Важно не бояться брать на себя ответственность и формулировать четкие намерения. Этот месяц создает основу для долговременных решений.

Старая неуверенность или сомнения могут внезапно исчезнуть, а на их место придет спокойная целеустремленность. Все, что вы давно планировали, начнет осуществиться. Именно сейчас стоит фокусироваться не на чужих ожиданиях, а на своих мечтах. Вселенная поддерживает вас в стремлении к упорядоченной и глубоко осмысленной жизни. В августе вы начинаете новую страницу и она будет полностью написана именно вами.

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