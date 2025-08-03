Лише ці знаки з Китайського гороскопа скажуть "прощавай" чорній смузі вже з понеділка

Дракон (роки народження: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Неспокійні часи нарешті лишаються позаду. Ви могли відчувати тиск, втому або внутрішній дисбаланс, але все це відступить уже з понеділка. Ваша харизма й енергія знову виходять на перший план. З’явиться новий шанс у роботі або стосунках, і його варто схопити обома руками. Сміливо плануйте великі справи, адже початок серпня подарує вам кінець чорної смуги.

Коза (роки народження: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Китайський гороскоп обіцяє вам фантастичний тиждень. Ви можете навіть не докладати надзусилля, варто лише трохи вірити у дива. На вас чекають сюрпризи та несподівані приємні розмови, а ще підтримка, якої так не вистачало. Починайте тиждень з вдячністю, тоді щастя потече до вас рікою.

Тигр (роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Емоційні бурі вщухають, у вашому житті нарешті з’являється полегшення. Ви зможете зібрати думки і повернути собі сили. З понеділка кажіть "прощавай" чорній смузі та не бійтеся важливих рішень, які ви довго відкладали. Час діяти, ви вже знаєте, що вам потрібно, просто довіртесь інтуїції.

Собака (роки народження: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Доля ніби перепрошує за останні тижні, а тому до вас повернеться те, що втратили. У життя прийдуть нові шанси, знайомства або ж відродяться давні ідеї, які знову стають актуальними. Не вагайтесь навіть якщо страшно, йдіть у невідоме. Понеділок відкриє перед вами нові горизонти.

Півень (роки народження: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Китайський гороскоп каже, що вам можна видихнути. Ви нарешті відчуєте, що життя стає м’якішим, спокійнішим, більш слухняним. Емоційне напруження спаде, з’явиться більше гармонії й навіть легка ейфорія. Ви зможете залагодити конфлікти, знайти натхнення та почати творити те, на що раніше не вистачало енергії. Настав ваш час сяяти, чорна смуга закінчилася!