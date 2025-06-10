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Життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на ескалацію РФ, - Зеленський

Вівторок 10 червня 2025 20:36
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Життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на ескалацію РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом останніх місяців Росія постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах по Україні. Життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику - усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах, по наших селах. Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах по Україні.

"Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі - нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові - усім", - наголосив президент.

Обстріл України 10 червня

Нагадаємо, в ніч на 10 червня окупанти запустили по Україні 315 ударних безпілотників і сім ракет, спрямованих на цивільну інфраструктуру та житлові райони. Силам ППО вдалося знищити 284 ворожі дрони.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна зазначив, що основним напрямком ворожого удару був Київ.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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