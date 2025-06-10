Жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на эскалацию РФ, - Зеленский
В течение последних месяцев Россия постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах по Украине. Жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Хочу поблагодарить всех политических деятелей, общественных лидеров, каждого медийщика - всех, кто распространяет информацию о российских ударах по нашим городам, по нашим селам. Это жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию, и это очевидно, что есть эскалация", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия в течение уже месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах по Украине.
"Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире - никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательных переговоров об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру - всем", - подчеркнул президент.
Обстрел Украины 10 июня
Напомним, в ночь на 10 июня оккупанты запустили по Украине 315 ударных беспилотников и семь ракет, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы. Силам ПВО удалось уничтожить 284 вражеских дрона.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина отметил, что основным направлением вражеского удара был Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.
Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и автомобили. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.