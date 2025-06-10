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Жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на эскалацию РФ, - Зеленский

Вторник 10 июня 2025 20:36
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Жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на эскалацию РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В течение последних месяцев Россия постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах по Украине. Жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить всех политических деятелей, общественных лидеров, каждого медийщика - всех, кто распространяет информацию о российских ударах по нашим городам, по нашим селам. Это жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию, и это очевидно, что есть эскалация", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия в течение уже месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах по Украине.

"Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире - никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательных переговоров об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру - всем", - подчеркнул президент.

Обстрел Украины 10 июня

Напомним, в ночь на 10 июня оккупанты запустили по Украине 315 ударных беспилотников и семь ракет, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы. Силам ПВО удалось уничтожить 284 вражеских дрона.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина отметил, что основным направлением вражеского удара был Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и автомобили. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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