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Житомирскую трассу открыли для грузовых автомобилей

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Киевская область, Суббота 28 мая 2022 22:46
Житомирскую трассу открыли для грузовых автомобилей Фото: Житомирская трасса (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Иван Носальский

Движение по Житомирской трассе для грузовых автомобилей возобновили. Также был открыт левый проезд на трассе Киев - Чоп возле Стоянки Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

По его словам, дорожникам понадобилось менее двух месяцев для того, чтобы отремонтировать поврежденные участки трассы и открыть ее для грузового автотранспорта. При этом была обновлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

Таким образом было возобновлено движение практически всеми стратегическими направлениями в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что в Житомирской области открыли движение временной переправой через реку Ирша, неподалеку от Украинки на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, после чего движение было закрыто.

Также мы писали, что в Одесской области не будут вводить запрет на проезд по трассе Одесса-Рени для граждан.

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