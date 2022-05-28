Житомирскую трассу открыли для грузовых автомобилей

Движение по Житомирской трассе для грузовых автомобилей возобновили. Также был открыт левый проезд на трассе Киев - Чоп возле Стоянки Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.