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Житомирську трасу відкрили для вантажних автомобілів

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Київська область, Субота 28 травня 2022 22:46
Житомирську трасу відкрили для вантажних автомобілів Фото: Житомирська траса (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Іван Носальський

Рух Житомирською трасою для вантажних автомобілів відновили. Також було відкрито лівий проїзд на трасі Київ - Чоп біля Стоянки Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

За його словами, дорожникам знадобилося менше двох місяців для того, щоб відремонтувати пошкоджені ділянки траси та відкрити її для вантажного автотранспорту. При цьому було оновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

Таким чином було відновлено рух практично всіма стратегічними напрямами в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Житомирській області відкрили рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік Українки на трасі М-07 Київ - Ковель - Ягодин. Основний міст було пошкоджено авіаударом російських окупантів, після чого рух було закрито.

Також ми писали, що в Одеській області не вводитимуть заборону на проїзд трасою Одеса-Рені для громадян.

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