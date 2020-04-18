В Житомирской ОГА назвали возможные причины возникновения лесных пожаров

По состоянию на вечер 18 апреля на территории Житомирской области остаются активными еще 4 лесных пожара. Об этом на брифинге сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Бунечка, большинство лесных пожаров в Житомирской области было локализовано. Сейчас огнем охвачено 4260 гектаров территории. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет контролируемая.

"По состоянию на сегодня большинство возгораний локализовано. Остались только 4 крупных пожара. По результатам облета координаты переданы в ГСЧС Украины и на этих пожарах работает авиация. Сил и средств для тушения пожара и недопущения его распространения достаточно", - рассказал он.

Председатель ОГА отметил, что сейчас есть несколько возможных причин возникновения лесных пожаров в области. В частности, пожар мог спровоцировать сильный ветер, из-за которого произошла авария на электросети. Также причинами пожаров могут быть поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители не исключают, что причиной лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения может быть спланированная диверсия. В МВД считают, что целью диверсии была дестабилизация ситуации.