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Более трети лесных пожаров в Житомирской области ликвидировали

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 16:17
Более трети лесных пожаров в Житомирской области ликвидировали
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Огнем уничтожено почти 8000 гектаров

По состоянию на 18 апреля более трети лесных пожаров в Житомирской области было ликвидировано. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Twitter.

По словам Авакова, всего на территории Житомирской области было начислено 15 очагов лесных пожаров. На данный момент ликвидировано 6 пожаров, еще 5 было локализовано. Также продолжается тушение 4 очагов. Пожаром было уничтожено 7800 гектаров лесной подстилки.

"К тушению привлечены 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц техники и более 600 человек", - написал глава МВД.

Более трети лесных пожаров в Житомирской области ликвидировали

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что к ликвидации лесных пожаров на территории Житомирской области приобщили подразделения пожарной охраны "Укрзализныци". Пожарный поезд подвозит воду к месту пожара для заправки автоцистерн.

Кроме того, к тушению лесных пожаров на территории Житомирской области вчера привлекли тяжелую военную инженерную технику. Генштаб ВСУ выделил для ликвидации пожаров машины "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве за сутки было зафиксировано 30 пожаров в природных экосистемах. Спасатели потушили 4 очага пожаров травяного настила общей площадью 1,3 гектара.

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