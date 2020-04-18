У Житомирській ОДА назвали можливі причини виникнення лісових пожеж

Станом на вечір 18 квітня на території Житомирської області залишаються активними ще 4 лісові пожежі. Про це на брифінгу повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Бунечка, більшість лісових пожеж у Житомирській області було локалізовано. Наразі вогнем охоплено 4260 гектарів території. Очікується, що найближчими днями ситуація буде контрольована.

"Станом на сьогодні більшість загорянь локалізовані. Залишилися лише 4 великі пожежі. За результатами обльоту координати передані до ДСНС України й на цих пожежах працює авіація. Сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її розповсюдження достатньо", - розповів він.

Голова ОДА зазначив, що наразі є декілька можливих причин виникнення лісових пожеж в області. Зокрема, пожежу міг спровокувати сильний вітер, через який сталася аварія на електромережі. Також причинами пожеж можуть бути підпали та необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що правоохоронці не виключають, що причиною лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження може бути спланована диверсія. У МВС вважають, що метою диверсії була дестабілізація ситуації.