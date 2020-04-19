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В Черновицкой области за сутки умерло 6 человек: у двух был коронавирус, остальных проверяют

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 18:51
В Черновицкой области за сутки умерло 6 человек: у двух был коронавирус, остальных проверяют
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один пациент с подозрением на коронавирус умер дома

В Черновицкой области за сутки умерло 6 человек, у которых подозревали или было подтверждено заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую областную государственную администрацию в Facebook.

По данным облгосадминистрации, у двух умерших было лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом. Результаты диагностики еще четырех умерших пока ожидают.

"Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома", - добавили в ОГА.

В Черновицкой области за сутки умерло 6 человек: у двух был коронавирус, остальных проверяют

Напомним, вчера в Черновицкой центральной районной больнице умер пациент с подозрением на заражение коронавирусом. Состояние мужчины ухудшилось 18 апреля. Он умер в реанимационном отделении. У умершего были сопутствующие заболевания, ранее он перенес инфаркт и инсульт.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области вчера зафиксировали новый летальный случай, связанный с коронавирусом. При этом 6 жителей области полностью выздоровели от коронавируса и были выписаны из больниц.

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