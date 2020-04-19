У Житомирській області зафіксували п'яту смерть від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвою хвороби стала 83-річна жінка жінка

У Житомирській області 19 квітня зафіксували п'ятий летальний випадок, пов'язаний з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, сьогодні від захворювання на коронавірус померла 82-річна жителька Черняхівського району. Жінку було госпіталізовано 6 квітня, вже наступного дня у неї підтвердили COVID-19.

"На жаль, 17 квітня жінці стало гірше, лікарі застосували інтубацію. 19 квітня 2020 року була зафіксована п’ята смерть від коронавірусу на території Житомирської області", - додали в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області сьогодні померли двоє хворих на коронавірус та 4 людини з підозрою на COVID-19. Наразі очікують на результати діагностики аналізів чотирьох померлих.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 19 квітня в Україні було зафіксовано 141 летальний випадок коронавірусу. При цьому одужали від захворювання вже 347 пацієнтів. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 5449.