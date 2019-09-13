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В Житомирской области на взятке задержали высокопоставленного чиновника

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 18:59
В Житомирской области на взятке задержали высокопоставленного чиновника
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник требовал ежемесячную плату с рыбалок

В Житомирской области на получении взятки задержали одного из заместителей главы управления Государственного агентства рыбного хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По сообщению СБУ, чиновник требовал ежемесячную плату с рыбалок в размере 10 тыс. грн с каждого за беспрепятственный вылов рыбы в водоемах региона.

"В случае неуплаты денег фигурант дела угрожал предпринимателям блокировать их законную деятельность. Также за различные суммы взяток чиновник не принимал меры реагирования относительно нарушения установленных норм использования водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

Сотрудниками СБУ было задокументировано несколько фактов получения чиновником взятки. Задержанному готовится сообщение о подозрении в нарушении ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе Зеленский назначил нового главу СБУ Житомирской области. Службу возглавил Олег Головаш. Также сменили руководителя Нацполиции Житомирской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на получении взятки задержали чиновника и адвоката. Сообщается, что руководитель одного из подразделений Генерального управления Гоструда в Киевской области требовал от одного из субъектов хозяйствования взятку в размере 60 тысяч гривен. За вознаграждение чиновник обещал не вносить в акт проверки выявленные нарушения.

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