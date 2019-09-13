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У Житомирській області на хабарі затримали високопоставленого чиновника

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 18:59
У Житомирській області на хабарі затримали високопоставленого чиновника
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновник вимагав щомісячну плату з рибалок

В Житомирській області на отриманні хабара затримали одного із заступників голови управління Державного агентства рибного господарства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За повідомленням СБУ, чиновник вимагав щомісячну плату з рибалок у розмірі 10 тис. грн з кожного за безперешкодний вилов риби у водоймах регіону.

"У разі несплати грошей фігурант справи погрожував підприємцям блокувати їх законну діяльність. Також за різні суми хабарів чиновник не приймав заходи реагування щодо порушення встановлених норм використання водних біоресурсів", - йдеться в повідомленні.

Співробітниками СБУ було задокументовано декілька фактів отримання чиновником хабара. Затриманому готується повідомлення про підозру в порушенні ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в серпні Зеленський призначив нового главу СБУ Житомирської області. Службу очолив Олег Головаш. Також змінили керівника Нацполиции Житомирської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на отриманні хабара затримали чиновника й адвоката. Повідомляється, що керівник одного з підрозділів Генерального управління Держпраці у Київській області вимагав від одного із суб'єктів господарювання хабар в розмірі 60 тисяч гривень. За винагороду чиновник обіцяв не вносити до акта перевірки виявлені порушення.

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